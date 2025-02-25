Cinayeti 6 Yaşındaki Çocuk Aydınlattı

OLAYIN GERÇEKLERİ

Aydın’da bir adam, eşini otomobilde öldürüp durumu kaza gibi gösterme girişiminde bulundu. Bu cinayet, 6 yaşındaki çocuğun ifadesi ile aydınlatıldı. Olay, 21 Aralık’ta saat 20.00 sıralarında Aydın-İzmir karayolu üzerinde Selatin Tüneli civarında gerçekleşti. Aydın yönüne doğru seyir halindeki Rıdvan Buçan’ın kullandığı 09 EB 225 plakalı otomobil, bariyere çarptı. Bu durumu görenlerin ihbarı üzerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri olay yerine gönderildi. Sağlık ekibi, otomobilde Derya Buçan’ın hayatını kaybettiğini belirledi. Aileden Rıdvan Buçan ile 6 yaşındaki çocukları D.B., yaralı olarak Germencik Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

OTOPSİ VE DEFİN İŞLEMLERİ

Morga götürülen Derya Buçan’ın otopsi işlemleri sonrasında cenazesi yakınlarına teslim edildi ve toprağa verildi. Rıdvan Buçan ve oğlu, hastanedeki tedavilerinin ardından taburcu oldu. Jandarmanı yürüttüğü soruşturma, çocuğun ifadesi ile farklı bir boyut kazandı.

ÇOCUĞUN İFADESİYLE CİNAYET AÇIĞA ÇIKTI

Pedagog eşliğinde sorgulanan D.B., kazadan önce otomobilde annesi ve babası arasında tartışma yaşandığını, ardından silah sesi duyduğunu ifade etti. Çocuk, babasının kendisine sesin dışarıdan geldiğini söylediğini ve daha sonra kazanın gerçekleştiğini açıkladı. D.B.’nin ifadesi üzerine soruşturmayı derinleştiren jandarma ekipleri, Rıdvan Buçan’ı gözaltına aldı. Otopsi raporunda ise Derya Buçan’ın başına isabet eden kurşun nedeniyle hayatını kaybettiği öğrenildi.

CİNAYETE KAZA MASKELESİ

Rıdvan Buçan’ın, otomobil sürerken eşini tabancayla başından vurup, olayı kaza gibi göstermek için bariyere çarptığı belirlendi. Jandarmada yapılan sorgulama sırasında Rıdvan Buçan’ın cinayeti itiraf ettiği bildirildi. 30 Aralık’ta çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı ve cezaevine gönderildi.