Cinayetlerin Sır Perdesi Ümraniye’de Aralanıyor

Şişli’de bir hurda toplayıcısı tarafından çöp konteynerinden çıkarılan Özbekistan uyruklu Durdona Khakımova cinayetinin detayları gün yüzüne çıktıkça, olayın dehşet verici boyutları artıyor. İstanbul polisi, Khakımova’nın hayatını kaybettiği eve odaklandığında, burada daha önce 23 Ocak’tan beri kayıp olduğu bildirilen 32 yaşındaki Ergashalieva Sayyora’nın da vahşice katledildiği belirlenmiş durumda.

KAMERA GÖRÜNTÜLERİYLE VAHŞETİ BELGELEDİLER

Polis ekipleri, Ümraniye’deki evin çevresindeki güvenlik kameralarını inceleyerek korkunç bir zaman çizelgesi oluşturdu. 23 Ocak günü Ergashalieva Sayyora, eve girdi. Hemen ardından şu an tutuklu bulunan D.A.U.T. (31) ve G.A.K. (29) aynı adrese giriyor. 24 Ocak günü ise şüpheliler, evden siyah çöp poşetleri ile defalarca çıkış yaptıkları tespit edildi. Aynı günün ilerleyen saatlerinde, beyaz bir valizle evden ayrılan zanlılar, taksiyle Fatih’e yönelip valizi bir konteynere bıraktıktan sonra Marmaray ile gözden kayboldu.

KAN DONDURAN İTİRAF

Khakımova cinayeti kapsamında cezaevinde bulunan iki zanlı, savcılığın talimatıyla tekrar sorguya alındı. Sorgulama sırasında, şüpheliler Sayyora’yı da aynı evde kesici aletle öldürdüklerini ve cesedini parçalara ayırarak farklı konteynerlere attıklarını itiraf etti. Yapılan araştırmalar, kurbanlar ve katillerin yaklaşık bir ay boyunca aynı evde birlikte yaşadıklarını, şüphelilerden G.A.K. ile kurbanlardan S.E. arasında bir gönül ilişkisi olduğunu ortaya koydu. Cinayetlerin nedenine ilişkin soruşturma ise derinleştirilerek sürdürülüyor.

YARGI SÜRECİ BAŞLIYOR

“Kasten Öldürme” suçlamasıyla yeni bir dosya açılan D.A.U.T. ve G.A.K., emniyetteki işlemlerin tamamlanmasının ardından yarın sabah saatlerinde adliyeye sevk edilecek. Polis, konteynerlere atılan ceset parçalarının bulunması amacıyla çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.