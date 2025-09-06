Çinli Turistin Cansız Bedeni Bulundu

Edinilen bilgilere göre, 112 Acil Çağrı Merkezi’ne 4 Eylül 2025 tarihinde saat 16.28’de gelen ihbarda, Çin uyruklu yaklaşık 30 yaşındaki Xu Wenkai isimli bir erkeğin 25 Ağustos 2025 tarihinden bu yana kayıp olduğu bildirildi. İhbarda, kaybolan turistin en son Kabak Koyu ile Kelebekler Vadisi arasında yürüyüş yaparken bir fotoğraf paylaştığı bilgisi yer aldı.

İhbar üzerine jandarma ekipleri hemen soruşturmaya başladı. Fethiye Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timi, yaptıkları çalışmalar sonucunda 5 Eylül 2025 tarihinde saat 22.20’de Muğla İl AFAD’dan yardım talep etti. AFAD ekipleri, günün doğumuyla birlikte bölgeye yönlendirilerek arama çalışmalarına başladı. Gerçekleştirilen yoğun çalışmalar neticesinde Xu Wenkai’nin cansız bedenine ulaşıldı. Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.