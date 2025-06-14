CİNSEL İSTİSMAR SUÇUNDAN HAPİS CEZASI

DİNİ SOHBETLER ÜZERİNDEN ŞİFA DİVALETİ

İstanbul’un Kağıthane ilçesinde 72 yaşındaki Kenan Kabakulak, dini sohbetler düzenleyerek şifa dağıttığını iddia ediyor. Kabakulak, daha önce bazı din alimlerinin isimlerini kullanarak onların özdeşleştiği bir varlık olarak dünyaya geldiğini ve “mahlukat” adını verdiği cinleri görebildiğini öne sürüyor. Bu nedenle meydana gelen rahatsızlıkları, çıplak elle vurma tekniği ile iyileştirdiğini savunuyor. Bu dini sohbetlere katılan 17 yaşındaki bir kız çocuğu, Kabakulak’ın söylediklerine inandı.

CİNSEL İSTİSMAR OLAYI VE TEHDİTLER

Bir toplantı sonrası, Kabakulak çocuğu bir odaya kapatarak “Senin üzerindeki cinleri alacağım” diyerek cinsel istismara uğrattı. Çocuğa, “Sakın ailene söyleme yoksa hastalanırlar” şeklinde tehditle istismarını sürdürdü. Ardından, çocuğun teyzesini de aynı yöntemle kandırarak cinsel tacizde bulundu.

Çocuk ile teyzesinin şikayeti üzerine gözaltına alınan Kenan Kabakulak, “Çocuğun cinsel istismarı” ve “Cinsel İstismar” suçlarından yargılanmaya başladı. 2014 yılında tutuksuz yargılanan şüpheli, toplamda 27 yıl hapis cezası aldı. Cezasının onanmasının hemen ardından aranmaya başlandı.

CISESİNE GÖNDERİLDİ

Şişli’de bir evde saklandığı belirlenen Kenan Kabakulak, polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Asayiş Şube Müdürlüğü ve Aranan Şahıslar Büro Amirliği işlemlerinin ardından şüpheli, cezaevine teslim edildi.