“Çip Satışlarında 2025’te Düşüş Bekleniyor”

DÜNYA ÇİP SATIŞLARINDA BÜYÜME ÖNGÖRÜYOR

Dünyanın en önemli araştırma ve danışmanlık firmalarından Gartner, sağlık için giyilebilir elektronikten araç içi elektronik sistemlere kadar teknoloji dünyasında kritik öneme sahip olan çiplerle ilgili 2025 yılına yönelik satış tahminlerini açıkladı. Bu tahminlere göre, 2025 yılında çip satışlarının bir önceki yıl ile karşılaştırıldığında yüzde 13,8 artış göstererek 716,7 milyar dolara ulaşması bekleniyor. Ayrıca, bu yıl çip satışlarının 2023 yılına göre yüzde 18,8 artarak 629,8 milyar dolara ulaşması öngörülüyor.

Gartner Kıdemli Baş Analisti Rajeev Rajput, konu hakkında yaptığı değerlendirmede “Büyüme, yapay zeka ile ilgili yarı iletken talebindeki artış ve elektronik üretiminde yaşanan toparlanmadan kaynaklanıyor. Ancak otomotiv ve sanayi sektörlerinden gelen talep zayıf kalmaya devam ediyor” şeklinde ifade etti. Gartner’in tahminlerine göre, yakın dönemde bellek pazarı ve grafik işleme birimlerinin (GPU’lar) küresel yarı iletken satışlarını artırması bekleniyor.

GPU SATIŞLARINDAKİ ARTIRMA

2023’ten bu yana GPU’lar, yapay zeka modellerinin eğitimi ve geliştirilmesinde önemli bir rol üstleniyor. Gartner, GPU işlemcilerinin satışlarının 2025’te toplam yüzde 27’lik artışla 51 milyar dolara ulaşacağını tahmin ediyor. Bu durum, çip pazarındaki büyüme dinamiklerini etkilemeye devam ediyor.