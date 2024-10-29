“Ciro Immobile 11 Yıldır Gol Atamadı”

BEŞİKTAŞ’IN MAĞLUBİYETİ

Trendyol Süper Lig’in 10. haftasında Beşiktaş, Galatasaray karşısında 2-1’lik bir sonuçla mağlup oluyor. Bu karşılaşmada İtalyan futbolcu Ciro Immobile, kariyerinde 11 yıl sonra bir ilki yaşıyor. Rams Park’ta gerçekleşen bu mücadelede 90 dakika boyunca sahada kalan Immobile, gol ya da asist katkısı veremiyor.

CİRO IMMOBILE’İN PERFORMANSI

Ciro Immobile, karşılaşma boyunca 7 ikili mücadeleye giriyor fakat bunlardan yalnızca 2’sini kazanıyor. Ayrıca, 12 top kaybı yaparak dikkat çekiyor. İtalyan golcü, bu maçı şut çekemeden tamamlayarak oldukça etkisiz bir performans sergiliyor.