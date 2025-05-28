Ciro Immobile, Beşiktaş’tan ayrılık şartını belirledi

GELECEĞİ BELİRSİZLİĞİNİ KORUYOR

Beşiktaş’ta sezon başında kadroya dahil olan Ciro Immobile’nin takımdaki geleceği hala belirsiz durumda. Trendyol Süper Lig’deki Rizespor’a kaybedilen ev içindeki maç, siyah-beyazlıların üçüncü olma şansını zorlayarak son hafta öncesi avantajlarını kaybetmelerine sebep oldu. Bu durum, Beşiktaş’ın yeni sezon planlamasına odaklanmasına yol açtı.

MALİYET SORUNU

Hürriyet gazetesinde yer alan habere göre, Beşiktaş yüksek maliyeti nedeniyle Immobile ile yollarını ayırmayı düşünüyor. Ancak İtalyan golcü, ayrılması için bir şart öne sürdü. Beşiktaş ile bir yıl daha sözleşmesi olan Immobile’nin, vergi dahil yıllık maliyetinin 10.5 milyon euro olduğu ifade ediliyor. Deneyimli forvet, bu ücreti karşılayacak başka bir kulüp bulması durumunda Beşiktaş’tan ayrılmaya olumlu bakıyor.