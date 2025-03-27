Ciro Immobile’den Futbol İçin Yeni Macera Açıklaması

FUTBOLU BIRAKMAYACAK, YENİ BİR MACERA PEŞİNDE!

Beşiktaş’ın İtalyan forveti Ciro Immobile, RDS’ye verdiği röportajda geleceği ile ilgili dikkat çekici açıklamalarda bulundu. 35 yaşındaki golcü, “Hala iyiyim ve istiyorum. Türkiye’den sonra bırakıp bırakmayacağım kesin değil, niyetim bu değil. Aslında başka bir yerde harika bir final için çalışıyorum!” ifadesini kullandı. 2026 yazına kadar Beşiktaş ile sözleşmesi bulunan Immobile, bu sözleriyle futbolu bırakmaya niyetli olmadığını net bir şekilde ortaya koydu. Ancak “harika bir final” için başka bir kulübe gitme planı, siyah-beyazlı taraftarlar arasında hem heyecan hem de merak uyandırdı. Immobile, Beşiktaş’tan sonra hangi kulübün kapısını çalacak sorusunu da gündeme getirdi.

LAZIO’DAN AYRILIK KARARI: KİMLİK DEĞİŞİYORDU

Immobile, Lazio’dan ayrılış süreci hakkında da bilgi verdi. Roma’da geçirdiği 8 yılı “tarih yazdık” şeklinde özetleyen yıldız, ayrılma kararının kolay olmadığını vurguladı: “Ailem ve ben son dönemde değişiklik yapmayı, ayrılmayı düşünüyorduk. Her güzel şeyin bir başlangıcı ve sonu vardır. Lazio o dönemde kimlik değiştiriyordu. Inzaghi ve benimle birlikte tarih yazan birçok oyuncu ayrıldı. Hayal kırıklığına uğrayan taraftarları suçlayamam, çünkü benim için de aynısı geçerliydi.” Immobile’nin bu duygusal sözleri, Lazio günlerine veda ederken yaşadığı içsel karmaşayı yansıttı.

SUUDİ ARABİSTAN YOLUNU KESTİ: DAHA FAZLA VERİM SAĞLAYABİLİRİM!

Beşiktaş’a katılmadan önce Suudi Arabistan’dan gelen teklifleri değerlendirdiğini belirten Immobile, bu teklifleri neden geri çevirdiğini de şu sözlerle açıkladı: “Suudi Arabistan’dan teklifler aldım ama bunları değerlendirmedim. Günde çift idman yapıyorum ve hala çok şey verebileceğime inanıyorum. Geride kalmamak için gençlerin verilerini takip ediyorum!” 35 yaşında olmasına rağmen hırsı ve çalışkanlığıyla genç oyunculara meydan okuyan Immobile, bu sezon Beşiktaş formasıyla 33 maçta 2375 dakika sahada kalarak, 15 gol ve 3 asistlik katkısıyla henüz ne kadar etkili olduğunu kanıtladı. Immobile’nin “futbolu bırakmıyorum” açıklaması, Beşiktaş taraftarını ikiye böldü. Siyah-beyazlılar, İtalyan golcünün takımdaki performansından memnun olsa da, “harika bir final” için başka bir kulübe gitme ihtimali kafa karıştırıcı hale geldi. 2026’ya kadar sözleşmesi bulunan Immobile’nin Beşiktaş’taki geleceği, önümüzdeki transfer dönemlerinde en çok tartışılan konulardan biri olmaya devam edecek gibi görünüyor.