Ciro Immobile Sakatlık Geçirdi: 2 Ay

CİRO İMMOBILE’İN İLK MAÇINDA YAŞADIĞI ŞOK

Yaz transfer döneminde Beşiktaş’tan Bologna’ya katılan Ciro Immobile, Serie A’daki ilk karşılaşmasında beklenmeyen bir durumla karşılaştı. Roma ile oynadığı maçta ilk 11’de başlayan Immobile, 30. dakikada sakatlık yaşayarak oyunu terketmek zorunda kaldı.

SAKATLIĞIN ARAŞTIRMALARI VE SONUÇLARI

Sky Sport’un duyurduğuna göre, Ciro Immobile’nin gerçekleştiren tetkiklerinde femoral rektus lezyonu belirlendi. Bu durum, deneyimli futbolcunun yaklaşık 8 hafta boyunca sahalardan uzak kalmasına neden olabiliyor.

BOLONYA TRANSFERİNDEN ÖNCEKİ PERFORMANSI

Geçen sezon Beşiktaş’ta forma giyen 36 yaşındaki golcü, siyah-beyazlı takımla 41 maçta 19 gol atıp, 4 asist gerçekleştirdi. Immobile’nin Bologna’ya transferi, bu sezon için büyük bir beklenti yaratmıştı fakat yaşadığı sakatlık, beklentileri olumsuz yönde etkiliyor.