Ciro Immobile’ye Suudi Arabistan’dan Talip Var!

BEŞİKTAŞ’TA GÖZLER IMMOBILE’DE

Kabus gibi bir sezonu geride bırakan Beşiktaş’ta, beklenilen performansı gösteremeyen ve yüksek maaşıyla dikkat çeken Ciro Immobile, takımdan ayrılma aşamasına geldi. Siyah-beyazlı yönetim, İtalyan golcüyle yollarını ayırmak istiyor ve Suudi Arabistan’dan gelen teklifler durumunu daha da kolaylaştırıyor. Kulüple olan sözleşmesi sebebiyle 6 milyon euro kazanan Immobile, böylece takımdan ayrılması durumunda hatırı sayılır bir bonservis ücretiyle kulübe destek olabiliyor.

IMMOBILE’İN BEŞİKTAŞ MACERASI SONA ERİYOR

Sezona büyük bir umutla başlayan Immobile, ilerleyen haftalarda beklentilerin altında kalmış ve sıkça eleştirilen bir isim haline gelmişti. Tecrübeli forvetle yollarını ayırma kararı alan siyah-beyazlılar, 6 milyon euro yıllık kazancı ve gösterdiği formsuzluk sebebiyle oyuncudan umudunu kesmiş durumda. Kulübe yakın kaynaklardan alınan bilgilere göre, Immobile’nin Beşiktaş macerası sezon sonunda sona erecek.