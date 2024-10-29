Citi, Petrol Fiyat Tahminini Düşürdü

BRENT PETROL FİYAT TAHMİNİ DÜŞÜRÜLDÜ

Citi, 2024 yılının dördüncü çeyreği için Brent petrol fiyatı tahminini varil başına 74 dolardan 70 dolara indirdi. Citi konuyla ilgili yaptığı değerlendirmede, İsrail’in İran’a yönelik saldırısının piyasa tarafından petrol arzında önemli bir sorun yaratmasını beklemediğini ifade etti. Ayrıca, daha önceki tahminlere göre jeopolitik riskin düşük seviyelerde kalmasını öngördüğünü belirtti.

PETROL FİYATLARINDAKİ DÜŞÜŞÜN NEDENLERİ

Petrol fiyatları, hafta sonunda İsrail’in İran’a gerçekleştirdiği saldırı sonrasında İran enerji tesislerinin büyük bir zarar görmemesi nedeniyle pazartesi günü yaklaşık yüzde 6 değer kaybetti. Citi analistleri, bu durumun arzda kesintiye yol açacak gerginlik ihtimalini azalttığını vurguladı. Küresel ham petrol göstergesi olan Brent’in varil fiyatı yüzde 6 düşüşle 71,1 dolara gerilerken, ABD West Texas Intermediate (WTI) ham petrol fiyatları varil başına yüzde 6,13 düşerek 67,38 dolara indi.

İSRAİL-İRAN GERİLİMİ

İsrail, İran’ın 1 Ekim’de kendisine yönelik düzenlemiş olduğu balistik füze saldırısına karşılık olarak İran’ın üç eyaletindeki askeri tesislere operasyon düzenledi. İran’ın Tasnim haber ajansı, bu saldırının dört askerin ölümüne ve “sınırlı” bir hasara yol açtığını bildirdi. Diğer yandan, İran petrol haber ağı Shana, petrol endüstrisinin operasyonlarının normal seyrinde devam ettiğini duyurdu.