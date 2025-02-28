Citigroup’tan 81 Trilyon Dolarlık Hata!

İÇ TRANSFERDEKİ HATA

Geçen yıl nisan ayında meydana gelen iç transfer, Citigroup’un ödemenin gerçekleşmesinden sorumlu çalışanı ve ardından rakamları kontrol eden ikinci bir personel tarafından gözden kaçtı. Ancak üçüncü bir çalışanın banka hesap bakiyelerinde bir sorun olduğunu tespit etmesiyle bu hata fark edildi. Bu durum, ödemenin yapılmasından bir buçuk saat sonra ortaya çıktı.

HATA DÜZELTME SÜRECİ

Financial Times’ın yayımladığı iç rapora göre, hatanın düzeltilmesi birkaç saat sürdü. Citigroup, Reuters’a gönderdiği e-posta açıklamasında, hata tespit sistemlerinin iki muhasebe defteri arasındaki giriş hatasını hızlı bir şekilde belirlediğini ve işlemin geri alındığını bildirdi. Açıklamada, olayın ne banka ne de müşteri üzerinde bir etkisi olmadığı vurgulandı. Ayrıca banka içindeki önleyici kontrollerin paranın dışarı çıkmasını engelleyeceği belirtildi.

ABD MERKEZ BANKASI’NA BİLDİRİM

Financial Times’a konuşan isimsiz bir kaynağa göre, Citigroup bu hatayı ABD Merkez Bankası (Fed) ve Para Birimi Denetleme Ofisi’ne “kıl payı atlatılan bir hata” olarak bildirdi. Bu hatanın miktarı 81 trilyon dolar olarak kaydedildi ki bu rakam, ABD’nin üç yıllık gayri safi yurt içi hasılasına eş değer.

FARKLI HATALARIN KEŞFİ

Haberde, bankanın iç raporuna dayanarak, Citigroup’un 1 milyar dolar veya daha fazla değerinde yanlış işlem yaptığı ancak geri alabildiği 10 farklı olay tespit edildi. Bu sayı, bir önceki yıl 13 olarak kaydedilmişti. Temmuz 2023’te, Citigroup’un bu alanlardaki eksiklikleri gidermekte yeterli ilerleme kaydedememesi nedeniyle 136 milyon dolar para cezasına çarptırıldığı ifade edildi. Ayrıca, 2020 yılında benzer nedenlerle 400 milyon dolar ceza ödendiği aktarıldı.