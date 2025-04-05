Citroen, Sevilen Modeli Ile 429 Bin TL Yaptı

CITROEN AMI İÇİN ÇILGIN KAMPANYA BAŞLATTI

Fransız otomotiv devi Citroen, şehir içi kullanım için tasarlanan elektrikli modeli Ami’yi daha cazip hale getirmek amacıyla yeni bir kampanya duyurdu. Marka, özellikle yaz aylarında artmasını beklediği talep için hem uygun fiyat seçenekleri hem de çekici finansman koşulları sunuyor.

AMI’NİN TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Citroen Ami, şehir içi ulaşımda pratik bir çözüm sunuyor. Elektrikli araç, maksimum 45 km/s hıza ulaşabiliyor. Bu özelliğiyle özellikle dar sokaklar ve yoğun trafikte kolaylık sağlıyor. Tam şarjla 75 km menzil sunan model, günlük ihtiyaçlar için ideal bir seçenek olarak öne çıkıyor.

AVANTAJLI SATIŞ KOŞULLARI

Citroen, Ami modelinin satışlarını artırmak için özel kampanyalar hazırladı. Şirket, hem bütçe dostu fiyat seçenekleri hem de esnek ödeme planlarıyla elektrikli araç sahibi olmayı kolaylaştırıyor. Kampanyanın özellikle yaz döneminde ilgi görmesi bekleniyor.