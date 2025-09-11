Coca-Cola Pazar Payı Düşüş Yaşadı

BOYKOT ÇAĞRILARINDAN ETKİLENME

Coca-Cola İçecek AŞ, Gazze’deki çatışmalar sonrası yükselen boykot çağrılarından olumsuz yönde etkilendi. Türkiye’deki gazlı içecek pazarındaki payı yüzde 59’dan yüzde 54’e düşerken, Pakistan’da da dört puanlık bir kayıp yaşandı. Kırgızistan, Ürdün ve Özbekistan gibi diğer pazarlarda benzer düşüşler gözlemlendi.

CEO’DAN GELİR AÇIKLAMASI

Şirketin CEO’su Karim Yahi, geçtiğimiz ay düzenlenen analist bilgilendirmesinde Coca-Cola İçecek’in ikinci çeyrek net gelirinin yüzde 31 azalarak yaklaşık 5,1 milyar TL’ye (124 milyon dolar) gerilediğini aktardı. Yahi, bu düşüşte makroekonomik baskılarla birlikte Orta Doğu’daki jeopolitik gerginliklerin etkili olduğunu vurguladı.

KÜÇÜK MARKALARIN YÜKSELİŞİ

Pakistan’da Cola Next, Bangladeş’te Mojo gibi yerel markalar, Coca-Cola’nın zayıflayan pazar payından faydalanmaya çalışıyor. Ancak Tellimer Technologies’ten Hasnain Malik, boykotların bu bölgelerde etkili olduğu gözlemlense de Coca-Cola’nın marka gücünün hâlâ belirleyici olduğunu ifade ediyor.

Gimme Credit’in gelişmekte olan piyasalar araştırma direktörü Alex Dray, “Batılı markaları boykot etmek isteyenlerin çoğu zaten bunu yaptı. Çatışma sona erdiğinde tüketicilerin geri dönmesi muhtemel” diyerek Coca-Cola’nın uzun vadede toparlanabileceğine dikkat çekti.

YANIT VERİLMEDİ

Coca-Cola İçecek, pazar payındaki düşüş konusuyla ilgili olarak Bloomberg News’in yorum talebine yanıt vermedi. Öte yandan, şirketin Orta Asya ve çevresi ülkelerdeki satış hacminin artmaya devam etmesi, bölgesel hakimiyetin sürdüğünü göstermesi açısından önemli bir durum.