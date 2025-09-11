Coca-Cola Türkiye’de 5, Pakistan’da 4 kaybetti!

coca-cola-turkiye-de-5-pakistan-da-4-kaybetti

Coca-Cola İçecek AŞ, Gazze’deki çatışmaların ardından yükselen boykot çağrılarından etkileniyor. Türkiye’deki gazlı içecek pazarındaki payı yüzde 59’dan yüzde 54’e gerilemişken, Pakistan’da da dört puanlık bir düşüş yaşanıyor. Kırgızistan, Ürdün ve Özbekistan gibi diğer pazarlarda da benzer kayıplar görüldü.

CEO’DAN GELİRLER HAKKINDA AÇIKLAMA

Şirketin CEO’su Karim Yahi, geçen ay yaptığı analist bilgilendirmesinde Coca-Cola İçecek’in ikinci çeyrek net gelirinin yüzde 31 düşerek yaklaşık 5,1 milyar TL’ye (124 milyon dolar) gerilediğini söyledi. Yahi, bu düşüşte hem makroekonomik baskıların hem de Orta Doğu’daki jeopolitik gerilimin etkili olduğunu ifade etti.

KÜÇÜK MARKALAR PAY KAPMAYA ÇALIŞIYOR

Pakistan’da Cola Next, Bangladeş’te Mojo gibi yerel markalar, Coca-Cola’nın zayıflayan durumundan faydalanmaya çabalıyor. Ancak Tellimer Technologies’ten Hasnain Malik, boykotların bu pazarlarda etkili olduğunu belirtse de Coca-Cola’nın marka gücünün hâlâ belirleyici olduğunu vurguluyor.

TÜKETİCİ GERİ DÖNEBİLİR

Gimme Credit’in gelişmekte olan piyasalar araştırma direktörü Alex Dray, “Batılı markaları boykot etmek isteyenlerin çoğu zaten bunu yaptı. Çatışma sona erdiğinde tüketicilerin geri dönmesi muhtemel” diyerek Coca-Cola’nın uzun vadede toparlanabileceğine dikkat çekiyor.

BLOOMBERG’E YANIT VERİLMEDİ

Coca-Cola İçecek, pazar payındaki düşüşle ilgili olarak Bloomberg News’ten gelen yorum talebine geri dönmedi. Şirketin Orta Asya ve çevresindeki satış hacmi artmaya devam ediyor, bu da bölgesel hakimiyetin sürdüğünü gösteriyor.

