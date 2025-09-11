Coca-Cola Türkiye’de 5, Pakistan’da 4 puan kaybetti

Coca-Cola İçecek AŞ, Gazze’deki çatışmalar sonrası artan boykot çağrılarından olumsuz etkilendi. Türkiye’deki gazlı içecek pazarındaki payı yüzde 59’dan yüzde 54’e düşerken, Pakistan’da da dört puanlık bir kayıp yaşandı. Kırgızistan, Ürdün ve Özbekistan gibi diğer pazarlarda da benzer düşüşler kaydedildi.

CEO’DAN GELİR AÇIKLAMASI

Şirketin CEO’su Karim Yahi, bir ay önce yaptığı analist bilgilendirmesinde Coca-Cola İçecek’in ikinci çeyrek net gelirinin yüzde 31 azalarak yaklaşık 5,1 milyar TL’ye (124 milyon dolar) gerilediğini belirtti. Bu düşüşün hem makroekonomik baskılardan hem de Orta Doğu’daki jeopolitik gerilimlerden kaynaklandığını ifade etti.

KÜÇÜK MARKALAR KAZANIM SAĞLIYOR

Pakistan’da Cola Next ve Bangladeş’te Mojo gibi yerel markalar, Coca-Cola’nın zayıflayan pozisyonundan yararlanmaya çalışıyor. Ancak Tellimer Technologies’ten Hasnain Malik, boykotların bu pazarlarda etkili olduğunu belirtse de Coca-Cola’nın marka gücünün hâlâ belirleyici olduğunu vurguluyor.

TÜKETİCİ GERİ DÖNER

Gimme Credit’in gelişmekte olan piyasalar araştırma direktörü Alex Dray, “Batılı markaları boykot etmek isteyenlerin çoğu zaten bunu yaptı. Çatışma sona erdiğinde tüketicilerin geri dönmesi muhtemel” diyerek Coca-Cola’nın uzun vadede toparlanma ihtimalini dile getiriyor.

BLOOMBERG’E YANIT VERİLMEDİ

Coca-Cola İçecek, pazar payındaki düşüşle ilgili olarak Bloomberg News’in yorum talebine herhangi bir yanıt vermedi. Ancak şirketin Orta Asya ve çevre ülkelerdeki satış hacmi artmaya devam ediyor. Bu da bölgesel hakimiyetin sürdüğünü gösteriyor.