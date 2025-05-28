Spor

Coco Gauff ve Mirra Andreeva Tura Yükseldi

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PARİS’TE TURNUVANIN ÜÇÜNCÜ GÜNÜ DEVAM EDİYOR

Fransa’nın başkenti Paris’te organize edilen turnuvanın 3. gün sabah seansında birinci tur maçları sürüyor. Tek erkeklerde 3 numaralı seribaşı Alman tenisçi Alexander Zverev, ABD’li rakibi Learner Tien’i 6-3, 6-3 ve 6-4’lük setlerle 3-0 yenerek bir üst tura yükseldi. Avustralyalı sporcu Alex De Minaur (9 numaralı seribaşı), Sırp tenisçi Laslo Djere’i 6-3, 6-4 ve 7-6’lık setlerle 3-0 geçerek bir üst tura adını yazdırdı. Rus tenisçi Daniil Medvedev ise (11 numaralı seribaşı), Büyük Britanyalı rakibi Cameron Norrie’ye 3-2 (5-7, 3-6, 6-4, 6-1, 5-7) yenilerek turnuvaya veda etti.

KADINLARDA GAUFF VE ANDREEVA İLERLİYOR

Tek kadınlarda 2 numaralı seribaşı ABD’li tenisçi Coco Gauff, Avustralyalı rakibi Olivia Gadecki’yi 6-2’lik setlerle 2-0 yenerek 2. tura yükseldi. Rus sporcu Mirra Andreeva (6 numaralı seribaşı) ise İspanyol sporcu Cristina Bucsa’yı 6-4 ve 6-3’lük setlerle 2-0 yenerek bir üst tura adını yazdırdı.

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