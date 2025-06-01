Çocuk Kurtulurken Amca Boğuldu

OLAYIN MEYDANA GELDİĞİ YER

Olay, Bozova’ya bağlı olan Kasımkuyu Mahallesi yakınlarında gerçekleşti. Sıcak hava nedeniyle bunalan ismi öğrenilemeyen bir çocuk, serinlemek amacıyla Atatürk Baraj Gölü’ne girdi. Ancak bir süre sonra boğulma tehlikesi yaşayarak suda çırpınmaya başladı.

KURTARMA ÇABALARI VE TRAJEDİ

Durumu gören amca Nazif Canbolat, çocuğu kurtarmak için hemen suya atladı. İyi yüzme bilmediği belirtilen Canbolat, akıntının etkisiyle kayboldu. Çocuk ise çevredeki vatandaşlar tarafından kurtarıldı. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve su altı arama kurtarma ekipleri gönderildi.

CENAZE İŞLEMLERİ VE SORUŞTURMA

Dalgıçların gerçekleştirdiği arama sonucunda Canbolat’ın cansız bedeni bulundu. Sudan çıkarılan Nazif Canbolat’ın cenazesi, Bozova Mehmet Enver Yıldırım Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.