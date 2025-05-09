Çocuk Parkında Alkol Şişesi Olayı!

OLAYIN GERÇEĞİ

Alaplı ilçesinde faaliyet gösteren Yeni Siteler Mahallesi’ndeki Eyüp Yaman Çocuk Parkı’nda Rabia A., oğlu Ö.A.’yı arkadaşlarıyla oynaması için öğle saatlerinde parka götürüyor. Ancak, parkta alkol tüketen kişilerin bıraktığı bir şişede bulunan içkiyi su zanneden Ö.A. fenalaşıyor.

HEMEN HASTANEYE KALDIRILDI

Diğer çocuklar bu durumu Rabia A.’ya bildiriyor. Rabia A., oğlunun rahatsızlandığını fark edip hemen Alaplı Devlet Hastanesi’ne götürüyor. Hastanede yapılan incelemelerde Ö.A.’nın kan değerlerinin yükseldiği tespit ediliyor. Rabia A. durumu polise bildirirken, parkta alkol şişesi bırakan kişilere tepkisini de ortaya koyuyor.

GÜVENLİK TALEBİ

Çocukların daha güvenli bir ortamda oynaması için yetkililerin çocuk parklarında gerekli önlemleri alması gerektiğini ifade eden Rabia A., aynı zamanda polise de resmi şikayette bulunuyor. Ö.A. yaşadığı korku dolu anları anlatırken, “Ben şişe gördüm, içtim. Sonra hastaneye gittik. Serum taktılar, kan aldılar. Sonra çıkardılar beni. Bir daha bilmediğim bir şeyi içmeyeceğim” diyor.