Çocuk Sahibi Olana Kredi Düzenlemesi

YENİ DÜZENLEMELER GELİYOR

Bebek sahibi olanlara müjdeli haber geliyor. Genç çiftlere sunulan faizsiz krediyle ilgili yeni düzenlemeler yapılacak. Edinilen bilgilere göre, evlilik kredisi kullanan çiftler çocuk sahibi olduklarında kredi borçlarının silinmesi ya da azaltılması yönünde bir değişiklik hazırlanıyor.

KREDİ BORCU ÇOCUK YARDIMI OLACAK

Yeni düzenlemeye göre, evlilik kredisi alan gençler çocuk sahibi olduklarında kredi borçları, çocuk yardımına sayılacak. Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Hizmetleri Genel Müdürü Enes Efendioğlu, gençlere yönelik destek modellerinde yenilikler üzerinde çalıştıklarını açıkladı. Efendioğlu, “Aile ve Gençlik Bankası üzerinden sağlanan evlilik kredisi faizsiz olarak veriliyor ve geri ödemesi iki yıl sonra başlıyor. Şu an ise bu desteğe yeni bir boyut kazandırmak için çalışıyoruz. Belki çocuk yardımı aracılığıyla devletin bu borçlardan vazgeçmesi gibi bir seçenek gündeme gelebilir.” diye belirtti.

EVLİLİK KREDİSİ NEDİR?

Evlilik kredisi, yeni evlenecek çiftlerin düğün, balayı, çeyiz veya ev eşyası gibi masraflarını karşılamak için bankalar veya finans kuruluşları tarafından sunulan bir ihtiyaç kredisidir. Genellikle düşük faiz oranları ve esnek geri ödeme seçenekleriyle sunulan bu kredi için başvuru belgeleri arasında gelir belgesi, kimlik ve bazı durumlarda evlilik cüzdanı yer alır. Kredi miktarı ve vadesi, çiftin gelirine ve bankanın politikalarına bağlı olarak değişir.

BİLGİLERİMİZİ GÜNCELLİYORUZ

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın ‘Evlenecek Gençlerin Desteklenmesi Projesi’ kapsamında, yeni evlenecek gençlere 150 bin TL faizsiz evlilik kredisi sağlanıyor. Bu kredi 48 ay vade ile ve 2 yıl geri ödemesiz olarak sunuluyor. Proje, ekonomik, psikolojik ve sosyal desteklerle evliliklerin sağlam temellere oturmasını hedefliyor.

BAŞVURU ŞARTLARI

Başvuru koşulları arasında 18-29 yaş aralığı, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, Türkiye’de ikamet etmek, son 6 ayda çiftlerin toplam gelir ortalamasının 2 asgari ücreti aşmaması, resmi nikah tarihine 2-6 ay kalması ve bakanlığın evlilik öncesi/sonrası eğitim-danışmanlık hizmetlerine katılma taahhüdü bulunuyor. Ayrıca, devletin güvenliğine, anayasal düzene, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar veya uyuşturucuyla ilgili suçlardan kesinleşmiş mahkumiyet olmaması gerekiyor. Başvurular, resmi website veya e-Devlet üzerinden yapılabiliyor.