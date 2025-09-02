Gündem

Çocuklar Devlet Korumasına Alındı

cocuklar-devlet-korumasina-alindi

ÇOCUKLARIN DEVLET KORUMASINA ALINMASI

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, İzmir’de babaannesinin şiddetine maruz kalan çocuk ve kardeşi hakkında bilgi verdi. Yapılan açıklamada, bazı sosyal medya hesaplarında “İzmir’de bir çocuğun babaannesinin şiddetine maruz kaldığı” konusunda paylaşımların yer aldığı ifade edildi.

OLAYIN DİKKATE ALINMASI VE DEVLET MÜDAHALESİ

Olay emniyet birimlerine bildirildikten sonra, İl Müdürlüğü ekiplerinin derhal harekete geçtiği belirtildi. Açıklamada, “Söz konusu görüntülerde şiddete maruz kaldığı görülen çocuk ve kardeşi devlet korumasına alınmıştır. Bakanlık olarak davaya müdahil olup şiddet uygulayan şahsın gereken cezayı alması için süreci titizlikle takip edeceğiz” denildi.

ÖNEMLİ

Gündem

Selimiye Camisi’nde Restorasyon Bitmek Üzere

Edirne Valisi Yunus Sezer, Selimiye Camisi'ndeki restorasyon çalışmalarının son aşamalara geldiğini açıkladı.
Manşet

Galatasaray, İlkay Gündoğan’ı Kaldırdı

Galatasaray, Türk asıllı Alman futbolcu İlkay Gündoğan ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. Transfer, takımın kadrosunu güçlendirmek amacıyla gerçekleştirildi.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.