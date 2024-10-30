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“Çocuklar Torpil Attı, Aileler Darp Etti”

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OLAYIN MEYDANA GELDİĞİ YER

Dün öğle saatlerinde Avcılar Yeşilkent Mahallesi’nde yer alan bir kırtasiye dükkanında bir olay gerçekleşti. İddiaya göre, dükkanın önüne gelen iki çocuk içeriye torpil atarak hızla kaçtı. Bu durum üzerine iş yeri sahibi hemen çocukları kovalamaya başladı.

AİLELERİN GELİŞİ VE SALDIRI

Kırtasiyecinin bir süre sonra dükkanına geri döndüğü esnada, çocukların aileleri olay yerine ulaştı. Gelişen olaylar sonucunda, ailelerden biri öfkeyle iş yeri sahibine saldırdı. Diğer aile üyeleri de kırtasiyeciye yumruklarla vurmaya başladı. Bu durum sonucu darp edilen kırtasiyeci yaralanırken, çevreden gelen ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi.

POLİS VE SAĞLIK EKİPLERİ İNTERVANS EDİYOR

Darp edilen kırtasiyeci, ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Emniyet güçleri, olaya dair gerekli çalışmaları başlatırken olayın güvenlik kamerası görüntüleri, çocukların torpil attıktan sonra kaçışı ve ailelerin gelerek kırtasiyeciyi darp ettiği anları saniye saniye kaydetti.

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