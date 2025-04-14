Çocuklara Cinsel Mesaj İddiası!

ÇOCUKLARA CİNSEL İÇERİKLİ MESAJLAR İDDİASI

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medya aracılığıyla çocuklara cinsel içerikli mesajlar gönderdiği iddia edilen artistik buz pateni sporcusu Ali Efe Güneş hakkında “cinsel istismar”, “cinsel taciz” ve “tehdit” suçlarıyla ilgili bir soruşturma başlattı. Güneş hakkında gözaltı kararı verildiği öğrenildi. Sosyal medyada yayımlanan mesajlarda Güneş’in birden fazla kişiye cinsel istismar ve taciz içeren mesajlar gönderdiği öne sürülüyor.

ALİ EFE GÜNEŞ’İN SPOR KARIYERİ

Ali Efe Güneş, 6 Nisan 2005’te Ankara’da doğmuştur. Bireysel ve serbest stil buz pateni alanlarında mücadele etti. 2022’de gerçekleştirilen 15. Europa Cup Skate Helena ve 2023 Türkiye Gençler Şampiyonası’nda Genç Erkekler kategorisinde birincilik elde etti.