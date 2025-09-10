Ekonomi

Çocuklu Kadına 157 Bin 500 TL Desteği

cocuklu-kadina-157-bin-500-tl-destegi

YENİ TEŞVİK PAKETİ DUYURULDU

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Aile Yılı çerçevesinde kadınların iş gücüne katılımını artırmak ve iş-aile uyumunu sağlamak amacıyla yeni bir teşvik paketini kamuoyuna tanıttı. “Kadın İstihdamı İçin Pozitif Ayrımcılık Projesi” ile çocuklu kadın çalışanlara ve onları istihdam eden işverenlere toplamda 157 bin 500 TL’ye kadar destek sunulacak.

İŞVEREN VE ANNE DESTEKLERİ

Bakan Işıkhan’ın verdiği bilgilere göre, istihdam edilen her kadın için işverenlere 3 aylık toplam 97 bin 500 TL’ye kadar istihdam desteği sağlanacak. Bununla beraber, kadın çalışanlara, çocuğu bulunması durumunda 6 aylık toplam 60 bin TL’ye kadar çocuk bakım desteği verilecek. Böylece toplam teşvik tutarı 157 bin 500 TL’ye ulaşacak.

DESTEK SÜRESİ VE TUTARI ARTIRILDI

Çocuk bakım desteği daha önce aylık 7 bin 500 TL iken, yeni düzenleme ile bu tutar 10 bin TL’ye çıkarıldı. Ayrıca, destek süresi 3 aydan 6 aya uzatıldı. Bakan Işıkhan, bu adımın ailelerin yükünü hafifletmeyi ve kadınların doğum sonrası iş hayatına daha hızlı uyum sağlamasını amaçladığını ifade etti.

YAŞ SINIRI KALDIRILDI

Projeden daha fazla kadının faydalanabilmesi için yaş sınırı uygulaması da kaldırıldı. Böylece çocuk sahibi olan her yaştan kadın çalışan bu destekten yararlanabilecek. Bakan Işıkhan, “Kadınların iş gücüne katılımını artırırken, aile bütünlüğünü korumayı da önceliyoruz” şeklinde konuştu.

ÖNEMLİ

Ekonomi

Morgan Stanley, TCMB’nin Faizi Düşüreceğini İfade Etti

Morgan Stanley, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın yıl sonuna kadar faiz oranlarını yüzde 37 seviyesine indirmesini öngörüyor.
Gündem

Trenler Çarpıştı, Makinist Yaralandı

Malatya'nın Hekimhan ilçesinde iki yük treni kafa kafaya çarpıştı; kazada bir makinist yaralandı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.