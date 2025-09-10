“Çocuklu Kadınlara 157.500 TL Desteği”

YENİ TEŞVİK PAKETİ DUYURULDU

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Aile Yılı kapsamında kadınların iş gücüne katılımını artırmak ve iş-aile uyumunu kolaylaştırmak için yeni bir teşvik paketini açıkladı. “Kadın İstihdamı İçin Pozitif Ayrımcılık Projesi” sayesinde çocuklu kadın çalışanlara ve onları istihdam eden işverenlere toplamda 157 bin 500 TL’ye kadar destek sağlanacak.

İŞVEREN VE ANNELERE DESTEK

Bakan Işıkhan’ın verdiği bilgiye göre, istihdam edilen her kadın için işverene 3 aylık toplam 97 bin 500 TL’ye kadar istihdam desteği sağlanacak. Eğer kadının çocuğu varsa, kadın çalışana 6 aylık toplam 60 bin TL’ye kadar çocuk bakım desteği verilecek. Böylelikle toplam teşvik miktarı 157 bin 500 TL’ye ulaşacak.

DESTEK MİKTARI VE SÜRESİ ARTIRILDI

Daha önce 7 bin 500 TL olan çocuk bakım desteği yeni düzenleme ile 10 bin TL’ye yükseltildi. Ayrıca, destek süresi 3 aydan 6 aya çıkarıldı. Bakan Işıkhan, bu adımın ailelerin üzerindeki yükü azaltmayı ve kadınların doğum sonrası iş hayatına daha kolay adapte olmalarını hedeflediğini belirtti.

YAŞ SINIRI KALDIRILDI

Projeden daha fazla kadının yararlanmasını sağlamak için yaş sınırı kaldırıldı. Bu sayede çocuk sahibi olan her yaştan kadın çalışan bu destekten faydalanabiliyor. Bakan Işıkhan, “Kadınların iş gücüne katılımını artırırken, aile bütünlüğünü korumayı da önceliyoruz” dedi.