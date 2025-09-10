Çocuklu Kadınlara 157.500 TL Destek

TEŞVİK PAKETİ DUYURULDU

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Aile Yılı çerçevesinde kadınların iş gücüne katılımını artırma ve iş-aile dengesini sağlama amacıyla yeni bir teşvik paketi açıkladı. “Kadın İstihdamı İçin Pozitif Ayrımcılık Projesi” ile çocuk sahibi kadın çalışanlar ve bu kadınları istihdam eden işverenlere toplamda 157 bin 500 TL’ye kadar destek sunulacak.

İŞVERENE VE ANNEYE DESTEK MİKTARLARI

Bakan Işıkhan’ın Verdiği bilgiye göre, istihdam edilen her kadın için işverene 3 aylık toplam 97 bin 500 TL’ye kadar istihdam desteği sağlanacak. Ayrıca, kadının çocuk sahibi olması durumunda kadın çalışana 6 aylık toplam 60 bin TL’ye kadar çocuk bakım desteği verilecek. Bu düzenleme ile toplam teşvik miktarı 157 bin 500 TL’ye kadar çıkıyor.

DESTEK SÜRESİ ARTIRILDI

Çocuk bakım desteği, daha önce aylık 7 bin 500 TL iken, yeni düzenleme ile 10 bin TL’ye yükseltildi. Ayrıca, destek süresi 3 aydan 6 aya uzatıldı. Bakan Işıkhan, bu adımın ailelerin yükünü azaltarak kadınların doğum sonrası iş hayatına daha rahat bir şekilde dönmesini sağlamayı amaçladığını ifade etti.

YAŞ SINIRI KALDIRILDI

Daha fazla kadının projeden yararlanabilmesi için yaş sınırlaması da kaldırıldı. Böylece her yaştan çocuk sahibi kadın çalışan bu destekten faydalanabiliyor. Bakan Işıkhan, “Kadınların iş gücüne katılımını artırırken, aile bütünlüğünü korumayı da önceliyoruz” diye belirtti.