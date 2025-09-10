Çocuklu Kadınlara 157 Bin 500 TL Desteği

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Aile Yılı çerçevesinde kadınların iş gücüne katılımını artırmak ve iş-aile uyumunu kolaylaştırmak amacıyla yeni bir teşvik paketini tanıttı. “Kadın İstihdamı İçin Pozitif Ayrımcılık Projesi” ile çocuklu kadın çalışanlara ve onları istihdam eden işverenlere toplamda 157 bin 500 TL’ye kadar destek sağlanacak.

İŞVERENE VE ANNEYE DESTEK

Bakan Işıkhan’ın açıklamalarına göre, istihdam edilen her kadın için işverene 3 aylık toplamda 97 bin 500 TL’ye kadar istihdam desteği verilecek. Kadının çocuğu olması durumunda ise kadın çalışana 6 aylık toplam 60 bin TL’ye kadar çocuk bakım desteği verilecek. Böylece toplam teşvik miktarı 157 bin 500 TL’yi bulacak.

DESTEK SÜRESİ VE TUTARI ARTIRILDI

Çocuk bakım desteği bir önceki düzenlemeye göre aylık 7 bin 500 TL’den 10 bin TL’ye çıkarıldı. Ayrıca, destek süresi 3 aydan 6 aya uzatıldı. Bakan Işıkhan, bu adımın ailelerin yükünü hafifletmek ve kadınların doğum sonrası iş hayatına daha kolay uyum sağlamasını hedeflediğini ifade etti.

YAŞ SINIRI KALDIRILDI

Projeden daha fazla kadının yararlanabilmesi için yaş sınırı uygulaması da kaldırıldı. Bu durum, çocuk sahibi olan her yaştan kadın çalışanın destekten faydalanabilmesine olanak tanıyacak. Bakan Işıkhan, “Kadınların iş gücüne katılımını artırırken, aile bütünlüğünü korumayı da önceliyoruz” diye belirtti.