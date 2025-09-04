Coğrafi İşaretli Mor Reyhan Hasadı Başladı

MALATYA’DA MOR REYHAN HASADI BAŞLADI

Malatya’da coğrafi işaretli olan üründe hasat dönemi başladı. Kozluk Çayı Vadisi’nde yetiştirilen Arapgir mor reyhanı için hasat süreci devam ediyor. Yılda ortalama 4-5 kez hasat edilen mor reyhanın üçüncü hasadı yapılırken, elde edilen verim üreticileri sevindiriyor. Coğrafi işaret almasının ardından bölgede 100 çiftçi tarafından üretimine geçilen mor reyhan, dikkat çekici verimiyle ön plana çıkıyor.

DEKARDA YÜKSEK VERİM

Yılda 4-5 hasat alınabilen mor reyhanın üretimi, 350-400 dekar alanda gerçekleştiriliyor ve dekarda 3-3,5 ton yaş reyhan toplanıyor. Bu durum üreticileri memnun ediyor. Arapgir mor reyhanı, yalnızca yaş haliyle değil, aynı zamanda çay, baharat, reçel ve şerbet olarak da değerlendirilmekte. Bu ürünlerin yanı sıra, Türkiye’de üretilen Arapgir mor reyhanı, Almanya, Hollanda ve Japonya gibi ülkelere ihraç ediliyor.