Cohen, Gazze İçin Protesto Yaptı

SOSYAL MEDYADA PAYLAŞILAN GÖRÜNTÜLER

Savaş karşıtı sivil toplum örgütü CodePink, sosyal medya platformu X üzerinden Cohen’in gözaltına alındığı anların videosunu yayınladı. Görüntülerde, Kennedy Jr’nın da katıldığı Kongre oturumunda Cohen’in, “Kongre, Gazze’de çocukları öldüren bombaları gönderiyor ve bunun bedelini Medicaid kesintileriyle ödüyor.” diyerek protesto gerçekleştirdiği dikkat çekiyor.

POLİS MÜDAHALESİ VE GÖZALTINA ALMA

Cohen, tepkisini sürdürürken polis ekipleri tarafından salon dışına çıkarıldı ve gözaltına alındı. Cohen’in bu esnada Gazze’ye desteğini dile getirmeye devam ettiği belirtiliyor.

CAN KAYIPLARI VE YARALILAR

Gazze’de artan can kaybı, İsrail’in 7 Ekim 2023’ten bu yana Gazze Şeridi’ne düzenlediği saldırılarda yaşamını yitiren Filistinlilerin sayısının 52 bin 862’yi, yaralıların sayısının ise 119 bin 648’i bulduğunu gösteriyor.