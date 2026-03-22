Cohen’in İstihbarat Bilgileri İran’a Sızdı

Raz Cohen, 2019-2022 yılları arasında zorunlu askerlik hizmetini Demir Kubbe’nin komuta ve kontrol biriminde teknisyen olarak gerçekleştirdi. Terhis olduktan sonra yedek sınıfa alınan Cohen, düzenli olarak yedek kuvvetler kapsamında muharebe görevine çağrılmaya devam etti ve Haziran 2025’te İran ile yaşanan savaş ile Ekim 2023 tarihindeki Hamas saldırısı süresince hava savunma faaliyetlerinde yer aldı.

SORUŞTURMA VE AKTARILAN BİLGİLER

Soruşturma evraklarına göre, Cohen Aralık 2025’te Telegram uygulaması aracılığıyla bir İran istihbaratçısıyla bağlantı kurdu. İddialara göre söz konusu istihbaratçı, kendisini yabancı istihbarat görevlisi olarak tanıttı ve iş birliği karşılığında maddi bir teklif sundu. Bu iletişim süreci yaklaşık bir ay boyunca devam etti. Emniyet yetkilileri, Cohen’in Demir Kubbe sistemi kapsamında lançerlerin işleyişi, yeniden yükleme algoritmaları, atış hızı, yedek parça durumu, batarya personelinin görev dağılımı ve kontrol merkezi teknisyenlerinin sorumlulukları hakkında İranlı istihbarat görevlisine bilgi aktardığını öne sürdü. Ayrıca, Cohen’in 27 fotoğraf ve video ile sistem bileşenleri ve gerçek muharebe hareketlerine dair görüntüler paylaştığı belirtildi. Gelen bilgilere göre, Cohen’in ilettiği bilgiler arasında daha önce görev yaptığı yedi İsrail Hava Kuvvetleri üssünün koordinatları ile Hatzerim ve Palmachim üslerindeki aktif hava savunma bataryalarının yerleri de mevcut. Bu faaliyetler karşılığında yaklaşık 1.000 ABD dolarının kripto para ile ödendiği ifade edildi.

GÖZALTI VE YARGILAMA SÜRECİ

Cohen, Şubat 2026’da rutin yedek çağrısı sırasında İsrail Savunma Kuvvetleri tarafından gözaltına alındı. 18 Mart’ta Kudüs Bölge Mahkemesi, Cohen’i savaş zamanında düşmana yardım etme ve vatana ihanet suçlamaları kapsamında yargılamaya aldı. İsrail yasaları çerçevesinde bu suçların cezası müebbet hapis olarak belirleniyor. İddianame kapsamında, Cohen’in Demir Kubbe bataryalarının kurulumu, bileşenleri ve çevresindeki lançer noktalarının konumları hakkında İranlı istihbaratçıya detaylı bilgiler verdiği tespit edildi. Bunun yanı sıra, Cohen’in, İsrail Cumhurbaşkanlığı Konutu’nda görevli güvenlik görevlisi olan akrabası ve hava kuvvetlerinde pilot olan bazı kişilerin kişisel bilgilerini de paylaştığı kaydedildi.