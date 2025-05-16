Coinbase’e Saldırı! Müşteri Verileri Çalındı

COINBASE BÜYÜK BİR SİBER SALDIRIYA MARUZ KALDI

Kripto para alanında önemli bir konumda olan Coinbase, büyük bir siber saldırıya uğradığını duyurdu. Şirketin yaptığı açıklamaya göre, saldırganlar Coinbase çalışanlarına ve taşeronlarına ödeme yaparak müşteri bilgilerini elde etti. Bu verileri kullanarak şirketi taklit eden hackerlar, kullanıcıları kandırarak kripto varlıklarını ele geçirdi. Coinbase, yaşanan saldırı sonucunda müşteri bilgilerinin yüzde 1’inden daha azına erişildiğini ve bu bilgilerin dolandırıcılıkta kullanıldığını belirtti.

FIDYE TALEBİ VE ÖDÜL FONU

Hackerların sessiz kalma karşılığında 20 milyon dolar talep ettiğini açıklayan şirket, fidye ödemeyi reddetti ve dolandırılan tüm müşterilere ödeme yapacağını belirtti. Bu siber saldırı, Coinbase’in ABD’nin önemli endeksi S&P 500’e dahil edilmesinden sadece birkaç gün önce gerçekleşti. Uzmanlar, bu olayın kripto sektörünün büyümesiyle birlikte siber suçluların bu alana ilgi göstermeye başladığını ortaya koyduğunu vurguladı. Blokzincir analiz firması Chainanalysis’in verilerine göre, 2024 yılında kripto para sektöründe yaşanan siber hırsızlıkların toplam maliyetinin 2,2 milyar dolara ulaşabileceği ifade ediliyor.

MÜŞTERİLER GÜVENLİK KONUSUNDA DİKKATİ ARTIRMALIDIR

Coinbase, saldırının ardından 20 milyon dolarlık bir ödül fonu oluşturduğunu açıkladı ve saldırının sorumlularının yakalanmasına yardımcı olacak bilgilere ödül verileceğini duyurdu. Ayrıca, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’na (SEC) yapılan bildirimde, saldırının şirkete olan maliyetinin 180 ila 400 milyon dolar arasında değişebileceği belirtiliyor. Şirket, müşterilerini olası dolandırıcılıklara karşı dikkatli olmaya çağırarak, Coinbase’in asla şifre, kimlik doğrulama kodu veya belirli bir adrese varlık transferi talep etmeyeceğini vurguladı.