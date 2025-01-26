Çöken Bina Öncesi Fayanstan Gelen Ses Uyarısı

TAŞOLUK APARTMANIN ÇÖKME ANI

Selçuklu ilçesi, Selçuk Mahallesi’nde yer alan Beyşehir Caddesi üzerindeki Taşoluk Apartmanı, geçtiğimiz cuma günü saat 20.00 sıralarında çöktü. Yerin altında 7 dükkan ve 14 daire bulunan, zeminle birlikte toplamda 4 katlı olan bu bina, 1992 yılında inşa edildi ve 1994 yılında iskan ruhsatı aldı. Çökmenin öncesinde, zemin katta bulunan bir balık restoranının duvarındaki fayansların düşmesi ile birlikte gelen seslerin fark edilmesi dikkat çekti. O anlarda restoran çalışanları cep telefonu kameralarıyla görüntü aldı.

BİNLARDAN TAHLİYE ÇAĞRISI YAPILDI

Olay sırasında, balıkçıda çalışan 20 yaşındaki Ali El Hüseyin ve 17 yaşındaki Abrurrahman Keji, üst katta yaşayanların kapı zillerine basarak, binada bulunanların hızla tahliye edilmesini sağladı. Kısa bir süre geçmeden bina çökme ile karşı karşıya kaldı. Durumun acil olduğu fark edilerek, İçişleri Bakanlığı’nın koordinesinde AFAD, itfaiye, emniyet, jandarma, 112 Acil, UMKE, Kızılay, AKUT ve çeşitli sivil toplum kuruluşlarından oluşan 962 personel ve 216 araç hızla olay yerine sevk edildi. Kriz merkezi tarafından yapılan incelemelerde, binada toplamda 79 kişinin ikamet ettiği belirlendi.

ENKAZ ALTINDA MAHSUR KALANLAR

Ekipler, enkaz altında kalan kişilere tek tek telefonla ulaşmaya çalıştı. Yapılan tespitler sonucunda, Suriye uyruklu aynı aileden Muhammed Cedan (24), Halid El Cedan (55), Ahmet Muhammed Cedan (23) ile Turki Muhammed ve eşi Emine Mustafa’nın enkaz altında mahsur kaldığı belirlendi. Burada gerçekleştirilen kurtarma çalışmalarında 3 kişi sağ olarak kurtarıldı.