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Ekonomi

Commerzbank’tan TCMB Hakkında Önemli Değerlendirme

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FAİZ İNDİRİMLERİNE ARA VERİLEBİLİR

Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, Cuma günü gerçekleştirdiği açıklamada, eğer enflasyon görünümü kötüleşirse faiz indirimlerine ara verebileceğini belirtti ancak bu durum liranın değerini yükseltmedi. Karahan’ın bu açıklamaları, bankanın yılsonu enflasyon tahminini yüzde 24’e çıkartmasıyla birlikte gündeme geldi.

PİYASALARDA RAHATLIK SAĞLAMAYABİLİR

Commerzbank analisti Tatha Ghose, faiz artışlarına dair bir sinyalin piyasalarda rahatlık sağlayabileceğini vurguladı. Ancak, “Karahan’ın açıklamaları kulağa ‘içi boş’ geliyor ve mevcut görünümü sorunlu görmediğini gösteriyor. Bu da faiz indirimlerinin devam edebileceği anlamına geliyor” şeklinde ifadelerini kullandı.

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