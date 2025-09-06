Gündem

Çorum’da 2 Kamyonet Çarpıştı; 5 Yaralı

corum-da-2-kamyonet-carpisti-5-yarali

KAZA YERİNDE KAMYONETLER ÇARPIŞTI

Kaza, Alaca ilçesinde bulunan Zile kavşağında gerçekleşti. Ahmet Akdemir’in idaresindeki 66 ADH 346 plakalı kamyonet, Mustafa Sert tarafından yönetilen 34 BHL 74 plakalı kamyonetle çarpıştı. Bu talihsiz olay sonucunda sürücüler Mustafa Sert ve Ahmet Akdemir ile birlikte Huri Ecrin Şahin, Döndü Akdemir ve Nurdan Şahin yaralandı.

SAĞLIK EKİPLERİ OLAY YERİNDE

Kaza ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Yaralı bireyler, sağlık ekipleri tarafından Alaca Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı. Yaralılardan durumu ağır olan Mustafa Akdemir ve Döndü Akdemir, Hitit Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. Kazayla ilgili olarak inceleme ve soruşturma süreçleri sürüyor.

ÖNEMLİ

Gündem

Yaralanan 2 Polis Motosiklet Kazası

Kayseri'de devrilen bir motosiklet, park halindeki bir araca çarparak içindeki iki polis memurunu yaraladı.
Gündem

Adıyaman’da İşçi Kule Vinde İntihar Girişimi

Adıyaman'da bir işçi, maaşının ödenmediğini belirterek kule vinçte protesto eylemi gerçekleştirdi.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.