Çorum’da 2 Kamyonet Çarpıştı; 5 Yaralı

KAZA YERİ VE DETAYLARI

Alaca ilçesi Zile kavşağında bir trafik kazası meydana geldi. Ahmet Akdemir’in kullandığı 66 ADH 346 plakalı kamyonet, Mustafa Sert’in yönettiği 34 BHL 74 plakalı kamyonetle çarpıştı.

YARALILAR VE HASTANEYE SEVK

Kazada, sürücüler Mustafa Sert ve Ahmet Akdemir’in yanı sıra Huri Ecrin Şahin, Döndü Akdemir ve Nurdan Şahin yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından Alaca Devlet Hastanesi’ne götürülerek tedavi altına alındı. Durumu ağır olan Mustafa Akdemir ve Döndü Akdemir, Hitit Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi.

İNCELEME SÜRÜYOR

Kazayla ilgili inceleme ve soruşturma devam ediyor.