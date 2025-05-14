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Çorum’da Bıçakla Kavga, 1 Yaralı

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OLAYIN GELİŞİMİ

Çorum’un Bahabey Caddesi’nde M.C. ile S.K. (28) arasında henüz belirlenmemiş bir sebeple tartışma yaşandı. Tartışmanın kavgaya dönmesiyle M.C., elindeki bıçakla S.K.’yi yaraladı.

POLİS VE SAĞLIK EKİPLERİ HAREKETE GEÇTİ

İhbar üzerine sağlık ve polis ekipleri olay yerine yönlendirildi. Yaralı olan S.K., yapılan ilk müdahaleden sonra Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürüldü.

ŞÜPHELİ YAKALANAMADI

Olay sonrası kaçan saldırgan M.C.’yi yakalamak için polis ekipleri geniş çaplı bir çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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