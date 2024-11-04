“Çorum’da Doğal Gaz Patlaması: 1 Ölü, 33 Yaralı”

ÇORUM’DA DOĞAL GAZ PATLAMASI MEYDANA GELDİ

Çorum’daki 5 katlı bir binada meydana gelen doğal gaz patlaması, ciddi hasar ve kayıplara yol açtı. Çorum Valisi Ali Çalgan, olay sonrası yaptığı açıklamada, “Patlamada 1 can kaybı, 33 yaralı var” ifadelerini kullandı.

OLAY YERİNE ÇOK SAYIDA EKİP SEVK EDİLDİ

Patlamanın hemen ardından bölgeye çok sayıda ekip yönlendirildi. Servis edilen fotoğraflar, olayın ciddiyetini gözler önüne serdi. Patlamanın gerçekleştiği sokak, molozlarla tamamen kaplandı. Çorum Valisi Çalgan, patlamanın doğal gaz kaynaklı olduğunu vurgulayarak, “Patlamada 1 vatandaşımız hayatını kaybetti, 33 vatandaşımız ise yaralandı” dedi. Ekipler, büyük hasara yol açan patlama nedeniyle kurtarma çalışmalarını sürdürdü.

ADLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Çorum Cumhuriyet Başsavcılığı, patlamaya ilişkin bir açıklamada bulundu. Yapılan açıklama da, “Hilal Apartmanı isimli binada meydana gelen patlamada bir vatandaşımız olay yerinde hayatını kaybetmiş 16 vatandaşımız yaralanmıştır. İlk belirlemelere göre doğalgaz patlaması olduğu değerlendirilmekte.” denildi. Ayrıca, olayla ilgili adli soruşturma başlatıldığı belirtildi. “Sorumluluğu olan kişi ve kişiler hakkında adli yönden gereğinin en kısa sürede yapılacağı hususu kamuoyuna saygıyla duyurulur.” ifadeleri de verildi.

ÖLEN VATANDAŞIN KİMLİĞİ AÇIKLANDI

Yaralanan bireyler hastanelerde tedavi edilirken, hayatını kaybeden kişinin 65 yaşındaki Osman Keyinci olduğu tespit edildi. Keyinci’nin cenazesi, gerekli incelemelerin ardından morga alındı. Olayla ilgili soruşturma sürerken, patlamanın yaşandığı evin içi cep telefonuyla görüntülendi ve evin adeta bir savaş alanına dönüştüğü ortaya çıktı.

GÖRGÜ TANIKLARI AÇIKLAMALARDA BULUNDU

Patlama anını İHA muhabirine anlatan evin üst katında yaşayan Rafet Kazak, patlamadan kısa bir süre önce evden gaz sesi geldiğini, eşinin zili çalmasına rağmen kapıyı açanın olmadığını söyledi. Kazak, “Oturma odasında televizyon izliyordum. Hanım geldi, ‘Aşağı ki kattan doğalgaz sesi geliyor’ dedi. Ben de ‘Bir zilini çal, uyar’ dedim. Aşağı indi, zile basmış, açan olmuyor.” diyerek o anları aktardı. Ayrıca, “Sonra ben çocuklara koştum. Eşimin üzerine duvar yıkılmıştı, onu kurtardım.” şeklinde sözlerini sürdürdü. Patlama nedeniyle iş yerleri zarar gören esnaf, dükkanlarına gelerek temizlik yapmaya başladı. Olay anında vatandaşlar büyük bir panik yaşadıklarını ve basıncın etkisiyle bayıldıklarını ifade etti.