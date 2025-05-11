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Çorum’da Kızılırmak Nehri’nde Balık Ölümleri

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ÖLÜ BALIKLARLA KARŞILAŞILDI

Kızılırmak kenarında faaliyet gösteren çeltik üreticileri tarafından yapılan ihbar sonrasında, bölgeye giden İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, yüzlerce ölü balıkla karşılaşmış durumda. İlk incelemeler sonucunda, balık avlayan kişi ya da kişilerin lokal alanlarda elektrik şoklaması uygulayarak balık ölümlerine neden olduğu bildiriliyor.

NUMUNELER ALINDI

Ekipler, Kızılırmak bölgesinde hem sudan hem de balıklardan numune alıyor. Elektrik şoklamasıyla avlanma yapan ve doğaya zarar veren kişi veya kişilerin tespit edilmesi amacıyla jandarma ekiplerince çalışmalar başlamış durumda.

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