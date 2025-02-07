Çorum Hızlı Tren Projesiyle Çağ Atlıyor

ÇORUM HIZLI TREN PROJESİYLE ULAŞIMDA ÇAĞ ATLIYOR

Çorum, hızlı tren projesiyle ulaşımında büyük bir değişim yaşamaya hazırlanıyor. AK Parti Çorum Milletvekili Yusuf Ahlatcı’nın verdiği müjdeli habere göre, Çorum’un Organize Sanayi Bölgesi (OSB) ve il merkezi, yeni hızlı tren güzergahı üzerinde yer alacak. Delice-Çorum hattının 2030 yılında tamamlanması bekleniyor ve bu hat, Çorum’u Ankara ve Samsun’a bağlayan önemli bir ulaşım merkezi haline getirecek. Yeni hattın tamamlanmasıyla birlikte, Çorum’un sanayi ve ticaret hacminin artması öngörülüyor. OSB’den geçen güzergah sayesinde sanayi bölgesinin daha erişilebilir hale geleceği ve yatırımcıların ilgisinin artacağı vurgulanıyor.

GÜZERGAHIN YENİ ŞEKİL ALMASI

Çorum’da yük ve yolcu taşımacılığına uygun olarak projelendirilen hızlı tren hattı, şehrin dört bir yanında ulaşım sağlaması için genişletiliyor. Ankara-Sivas hızlı tren hattının Delice’de ayrılmasıyla birlikte güzergah, Sungurlu OSB’yi de kapsayacak şekilde revize edildi. Bu proje çerçevesinde Çorum Organize Sanayi Bölgesi’nde büyük bir yük istasyonu inşa edilecek. Bu istasyon, Osmancık ve çevresindeki ilçelere de bağlantı sağlayarak bölgedeki ulaşım ağını güçlendirecek. Yeni İskilip kavşak köprüsünün yakınında konumlandırılacak olan istasyon, bölge ulaşımında önemli bir rol oynayacak.

SANAYİDE HIZLI DÖNEM BAŞLIYOR

Çorum ve çevresindeki illerin ulaşım altyapısında büyük bir dönüşüm yaşanacak. 2030 yılına kadar tamamlanması planlanan Delice-Çorum hızlı tren hattı, yolcu taşımacılığına ek olarak sanayi ve lojistik sektörüne de önemli katkılar sunacak. Çorum’daki büyük sanayi kuruluşları ve fabrikalar, hızlı tren hattı sayesinde mal sevkiyatını daha hızlı ve ekonomik bir şekilde gerçekleştirebilecek. Bu proje, bölgenin ekonomik yapısını olumlu yönde etkileyecek ve sanayi yatırımlarına ivme kazandıracak. Çorum-Ankara hızlı tren seferleri, önümüzdeki 5 yıl içinde başlaması planlanırken, ardından Çorum-Samsun hızlı tren hattı devreye girecek. Samsun’dan başlayarak Karadeniz sahil şeridi boyunca raylı sistem projeleri hayata geçirilecek ve bu sistemin Sarp Sınır Kapısı’na kadar uzanması hedefleniyor.