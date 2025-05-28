Covid-19 Aşısı Artık Tavsiye Edilmeyecek

ABD’DE COVID-19 AŞILARIYLA İLGİLİ YENİ KARAR ALINDI

ABD Sağlık Bakanı Robert F. Kennedy, X hesabından yaptığı paylaşımda, Covid-19 aşılarının geleceğiyle ilgili önemli bir gelişmeyi duyurdu. Ülkede daha önce sıklıkla tartışılan Covid-19 aşıları hakkında alınan yeni karar ile ilgili bilgiler aktardı.

SAĞLIKLI ÇOCUKLAR VE HAMİLE KADINLAR İÇİN KALDIRILDI

Kennedy, bundan sonra sağlıklı çocuklar ve hamile kadınlar için Covid-19 aşısının “önerilen aşılar” arasında yer almayacağını belirtti. “Bugün itibariyle Kovid aşısı, sağlıklı çocuklar ve sağlıklı hamile kadınlar için CDC (ABD Hastalık Kontrol Merkezleri) tarafından önerilen aşı programından çıkarılmıştır” dedi. Geçtiğimiz yıl Biden yönetimi ise, çocuklarda tekrarlanan rapel stratejisini destekleyecek herhangi bir klinik veri olmamasına rağmen, sağlıklı çocukların aşı olması için çağrıda bulunmuştu.

BAKAN KENNEDY VE TRUMP’IN YENİ AÇIKLAMALARI

Açıklamalarında, ABD Başkanı Donald Trump ile Sağlık Bakanı Kennedy’nin, seçim sürecinde Covid-19 aşısının kullanımıyla ilgili kamuoyunda yapılmış tartışmalara da değindi. Bu bağlamda, aşılamayla ilgili kamuoyunun algısının nasıl şekillendiği üzerine bilgiler sundu.