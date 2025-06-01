Covid 19 Yeni Varyant Yayılmakta Mı?

DSÖ’DEN YENİ VARYANT AÇIKLAMASI

Geçtiğimiz hafta, Birleşmiş Milletler’e bağlı sağlık kurumu olan DSÖ, “izlenmekte olan varyant” kategorisine alınan NB.1.8.1 hakkında yayımladığı güncellemeye göre, ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC) verilerine dayanarak Amerika’da da az sayıda vakada bu varyantın görülmeye başlandığını belirtti. DSÖ’nün 28 Mayıs tarihli açıklamasında, bu yeni varyantın bazı bölgelerde vaka artışlarına neden olduğu ifade edildi. Varyant şu anda Güneydoğu Asya, Batı Pasifik ve Akdeniz bölgelerinde yayılma gösteriyor. DSÖ, vaka artışlarının gözlemlendiği ülkeleri Kamboçya, Çin, Hong Kong ve Singapur şeklinde sıraladı. Dünya genelinde baskın varyantın LP.8.1 olduğu belirtiliyor. Hem LP.8.1 hem de NB.1.8.1 varyantlarının, dolaşımdaki diğer türlere kıyasla “artmış bir halk sağlığı riski taşımadığı” vurgulanıyor.

ÇİN RAPORLARI VE ELEŞTİRLER

Çin Hastalık Kontrol Merkezi (CDC), yaptığı son açıklamada NB.1.8.1’in ülkedeki COVID-19 vakalarının çoğunluğunu oluşturduğunu duyurdu. Devlet medyasında görüş bildiren bazı doktorlar, bu varyantın belli başlı semptomlarından birinin oldukça ağrılı boğaz enfeksiyonu olduğunu aktarıyor. Bunun yanı sıra, Çin CDC’si pandemi boyunca vaka ve ölüm sayıları ile ilgili şeffaflık eksikliği ile sıkça eleştirildi. Trump yönetimi ve bazı ABD istihbarat yetkilileri, COVID-19 virüsünün ilk kez 2019’un sonlarında Çin’in Wuhan kentindeki üst düzey bir laboratuvarda ortaya çıktığını ve Çin Komünist Partisi’nin bu durumu örtbas etmeye çalıştığını öne sürdü. Kanada Geleneksel Çin Tıbbı Koleji Profesörü Dr. Jonathan Liu, yaptığı açıklamada, “Seyrek nüfusu ve yüksek hijyen standartlarına sahip Kanada’da, geçen Ağustos’tan bu Mayıs’a kadar 1.915 ölüm kaydedildi. Çin gibi yoğun nüfuslu bir ülkede ayda yalnızca yedi ölüm olması gerçekçi değil,” dedi. Fei Tian Koleji Biyomedikal Bilimler Bölümü Öğretim Üyesi Sean Lin de Çin CDC’nin ağır vaka oranları hakkında herhangi bir veri sunmadığını belirtti.

DİĞER ÜLKELERDEN ÖNLEMLER

Güney Koreli yetkililer, Çin ve Hong Kong’daki vaka artışlarını dikkatle izlediklerini açıkladı. Güney Kore İçişleri ve Güvenlik Bakanlığı’ndan İkinci Genel Müdür Yardımcısı Lee Han-kyung, “COVID-19 vakaları Hong Kong, Çin ve Tayland gibi komşu ülkelerde artış gösteriyor. Bu durum endişe verici,” dedi. Güney Kore Tabipler Birliği, mevsim geçişleri ve seyahat hareketliliği nedeniyle COVID-19’un yeniden artma olasılığına karşı uyarıda bulundu ve “Artan iç mekan etkinlikleri ve sıcak havalar nedeniyle solunum yolu enfeksiyonlarının yayılma riski artabilir,” açıklamasında bulundu. Hindistan’da ise Delhi Sağlık Bakanı Pankaj Singh, panik yapmamak gerektiğini belirterek, “Hastanelerimizin yatak, oksijen, ilaç ve ekipman açısından hazır olması talimatını verdik. Ancak yeni varyantın yol açtığı COVID, basit viral enfeksiyonlarla benzer seyrediyor. Şu ana kadar gelen vakalar hafif semptomlar gösteriyor: ateş, öksürük, soğuk algınlığı,” ifadesini kullandı. Tayvanlı yetkililer de bu hafta halkı maske takmaları ve el hijyenine dikkat etmeleri konusunda uyardı.

ABD CDC: VAKA SAYILARI DÜŞÜK

Amerikan CDC yetkilileri, yeni varyant NB.1.8.1’in şu anda dolaşımdaki varyantlardan daha ciddi bir tehdit oluşturmadığını aktardı. The Epoch Times’a konuşan CDC sözcüsü, “NB.1.8.1 varyantının Çin’de görüldüğünün farkındayız ve uluslararası ortaklarımızla düzenli iletişim halindeyiz,” dedi. Ayrıca, bu varyantın henüz CDC’nin COVID Veri İzleme Paneli’ne dahil edilmediğini ve dünya genelinde yalnızca 20’den az genom dizisinin kaydedildiğini söyledi.