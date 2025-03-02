Cübbeli Ahmet: “Ceza Oldu, Saygımız Sonsuz”

YUSRA PALAZOĞLU’NUN HATALI DÖNÜŞÜ GÜNDEM OLDU

Kamuoyunda “Cübbeli Ahmet” olarak tanınan Ahmet Mahmut Ünlü’nün kızı Yüsra Palazoğlu’nun çakarlı lüks ciple yaptığı hatalı dönüş sosyal medya üzerinden büyük tepki topladı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Palazoğlu’na toplamda 139 bin 165 lira para cezası kesildi. Olayın ardından Habertürk TV’de görüşlerini paylaşan Ahmet Mahmut Ünlü, kızının yaptığı hatanın kendisiyle alakalı olmadığını ve aracın damadına ait olduğunu ifade etti.

AHMET MAHMUT ÜNLÜ’DEN AÇIKLAMALAR

Ahmet Mahmut Ünlü, “Başına ben eklenmesem haber değeri yok. Yapılan bir yanlış. İzinsiz geçmek, U dönüşü filan yanlış. Cezayı filan ödemişler. Devletin cezasına saygımız sonsuz.” şeklinde konuştu. Ayrıca, aracın damadının ismi üzerine olduğunu belirterek, “9 senelik evli. Eşi zaten ticaret adamı, tekneler yapıyor. Çakar alması benimle alakalı değil. Eşinin aracıymış zaten.” dedi. Araçla ilgili fiyatları da ele alan Ünlü, “38 milyonlardan filan başladı araç, ‘yok mu artıran’a girildi. Elektrikliymiş, ben çok anlamam. 12 milyonmuş.” ifadelerini kullandı.

TEHDİT MESAJLARI ALDIĞINI İFADE ETTİ

Video paylaşıldıktan sonra tehdit mesajları aldığını söyleyen Ünlü, “Yapıcı tenkitler olur, ‘bu ne lüks, biraz mütevazi yaşayın kardeşim’ denebilir. Ceza verilir, başka ceza müeyyideleri varsa ifadeleri alınır. Ama herkes gibi olmalı. Başına Cübbeli konulduktan sonra bu kadar sövme ve hakaret hak edilmiyor.” diyerek sözlerini sonlandırdı.

OLAYIN DETAYLARI

“Cübbeli Ahmet” olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü’nün kızı Yüsra Palazoğlu’nun Beşiktaş’ta çakar bulunan lüks ciple yaptığı hatalı dönüş, sosyal medya üzerinden büyük tepki toplamıştı. Görüntüyü ihbar kabul eden polis ekipleri, sürücüye ‘Araçlarda ışıklı ve sesli uyarı işaretlerin takılacağı yerlerin dışında bulundurulması ve kullanılması’ ile ‘Trafik işaret ve levhalarına uymamak’ suçları gerekçesiyle toplamda 139 bin 165 lira para cezası uyguladı.