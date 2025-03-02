Cübbeli Ahmet Kızı İçin İlk Kez Konuştu

YÜSRA PALAZOĞLU’NUN HATALI DÖNÜŞÜNDE CEZA KESİLDİ

Kamuoyunda “Cübbeli Ahmet” olarak tanınan Ahmet Mahmut Ünlü’nün kızı Yüsra Palazoğlu’nun çakarlı lüks ciple yaptığı hatalı dönüş, sosyal medyada geniş yankı buldu. Bu olay sonrası İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından Palazoğlu’na 139 bin 165 lira tutarında para cezası uygulandı. Sosyal medya gündeminin ardından Habertürk TV’de açıklamalar yapan Ahmet Mahmut Ünlü, kızının davranışının yanlış olduğunu ve aracın kendisiyle bağlantısı olmadığını, damadına ait olduğunu ifade etti.

AHMET MAHMUT ÜNLÜ’DEN AÇIKLAMALAR

Yüsra Palazoğlu’nun izinsiz çakar kullanımına dair ilk kez konuşan Ahmet Mahmut Ünlü, “Başına ben eklenmesem haber değeri yok. Yapılan bir yanlış. İzinsiz geçmek, U dönüşü filan yanlış. Cezayı filan ödemişler. Devletin cezasına saygımız sonsuz.” şeklinde konuştu. Aracın damadına ait olduğunu belirten Ünlü, “9 senelik evli. Eşi zaten ticaret adamı, tekneler yapıyor. Çakar alması benimle alakalı değil. Eşinin aracıymış zaten.” ifadelerini kullandı. Farklı fiyat aralıklarına değinen Ünlü, araç fiyatlarının 38 milyon lira seviyesinden başladığını ve elektrikli olduğunu, bu konularda çok bilgisi olmadığını belirtti.

TEHDİT MESAJLARINA DİKKAT

Paylaşılan videonun ardından tehdit mesajları aldığını belirten Ünlü, “Yapıcı tenkitler olur, ‘bu ne lüks, biraz mütevazi yaşayın kardeşim’ denebilir. Ceza verilir, başka ceza müeyyideleri varsa ifadeleri alınır. Ama herkes gibi olmalı. Başına Cübbeli konulduktan sonra bu kadar sövme ve hakaret hak edilmiyor.” diye ekledi.

HATALI DÖNÜŞ NE OLDU?

“Cübbeli Ahmet” olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü’nün kızı Yüsra Palazoğlu’nun Beşiktaş’ta çakarlı lüks ciple hatalı dönüş yapması, sosyal medyada büyük bir tepki çekti. Olayı gören polis ekipleri, sürücüye ‘Araçlarda ışıklı ve sesli uyarı işaretlerin takılacağı yerlerin dışında bulundurulması ve kullanılması’ ve ‘Trafik işaret ve levhalarına uymamak’ suçlarından toplam 139 bin 165 lira idari para cezası kesildi.