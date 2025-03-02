Cübbeli Ahmet, Kızının Cezası Hakkında Konuştu

OLAYIN GÜNDEM OLMASI VE CEVAP

Kamuoyunda “Cübbeli Ahmet” olarak tanınan Ahmet Mahmut Ünlü’nün kızı Yüsra Palazoğlu’nun çakarlı lüks ciple gerçekleştirdiği hatalı dönüş, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü, bu olayla ilgili olarak Palazoğlu’na toplamda 139 bin 165 lira para cezası kestiklerini açıkladı. Olayın dikkat çekmesinin hemen ardından Habertürk TV’de bir değerlendirme yapan Ahmet Mahmut Ünlü, kızının hatalı davranışını kabul etti. Ünlü, aracın kendisine ait olmadığını ve damadının kullandığı bir araç olduğunu ifade etti.

CÜBBELİ AHMET’İN AÇIKLAMALARI

Yüsra Palazoğlu’nun izinsiz çakar kullanması ve aldığı ceza hakkında ilk defa konuşan Ünlü, “Başına ben eklenmesem haber değeri yok. Yapılan bir yanlış. İzinsiz geçmek, U dönüşü filan yanlış. Cezayı filan ödemişler. Devletin cezasına saygımız sonsuz.” ifadelerini kullandı. Ünlü, aracın damadına ait olduğunu ve kızının damadı ile 9 yıllık bir evlilikleri bulunduğunu belirtti. Kızının eşiyle ilgili olarak, “Eşi zaten ticaret adamı, tekneler yapıyor. Çakar alması benimle alakalı değil. Eşinin aracıymış zaten.” şeklinde konuştu.

TEHDİT MESAJLARI

Video paylaşıldıktan sonra tehdit mesajları aldığını ifade eden Ahmet Mahmut Ünlü, “Yapıcı tenkitler olur, ‘bu ne lüks, biraz mütevazi yaşayın kardeşim’ denebilir. Ceza verilir, başka ceza müeyyideleri varsa ifadeleri alınır. Ama herkes gibi olmalı. Başına Cübbeli konulduktan sonra bu kadar sövme ve hakaret hak edilmiyor.” diyerek sözlerini sonlandırdı.

NE OLMUŞTU?

Ahmet Mahmut Ünlü’nün kızı Yüsra Palazoğlu’nun, Beşiktaş’ta çakar bulunan lüks ciple hatalı dönüş yapması sosyal medyada güçlü tepkilere neden olmuştu. Görüntünün ihbar kabul edilmesiyle polis ekipleri, sürücüye ‘Araçlarda ışıklı ve sesli uyarı işaretlerin takılacağı yerlerin dışında bulundurulması ve kullanılması’ ve ‘Trafik işaret ve levhalarına uymamak’ suçları kapsamında toplam 139 bin 165 lira miktarında idari para cezası uyguladı.