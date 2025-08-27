Cuesta, Galatasaray’dan ayrılacak

GALATASARAY’DA OYUNCU GÖNDERME HAREKETLİLİĞİ

Galatasaray’da gönderilecek oyuncularla ilgili hareketlilik sürüyor. Sarı-kırmızılı ekip, Kolombiyalı defans oyuncusu Cuesta ile yollarını ayırmaya hazırlanıyor. Rus kulübü Spartak Moskova’ya transferi son dakika iptal olan oyuncunun Brezilya’ya gideceği bilgisi ortaya çıktı.

BREZİLYA’DAKİ TEKLİFLER

Alman basınına yansıyan bilgilere göre, Kolombiyalı savunmacı için Vasco da Gama’nın en büyük öncelik olduğu aktarılıyor. Brezilya ekibinin stoper oyuncusu için 6-7 milyon civarında bir bonservis teklifi yaptığı iddiaları gündeme geldi.