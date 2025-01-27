More
Gündem

Cuma Namazı İçin Kamu Kurumlarına Yazı Gönderildi

cuma-namazi-icin-kamu-kurumlarina-yazi-gonderildi

İSTANBUL VALİLİĞİ’NDEN CUMA NAMAZI YAZISI

İstanbul Valiliği, kamu kurumlarına yönelik bir yazı gönderdi. Yazıda, “Başbakanlık Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğünün 2016/1 Sayılı Genelgesi ile Anayasa ve ilgili mevzuatla güvence altına alınan dini inanç hürriyetinin bir gereği olarak, cuma namazı saatinin mesai saatlerine denk gelmesi halinde kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlardan isteyenlere mesai kaybına neden olmaksızın izin verildiği ilgili yazımızla bildirilmişti.” denildi. Ancak uygulamada bazı aksaklıklar yaşandığı ifade edildi.

UYUMLU UYGULAMA ÖNERİLERİ

Yazıda, personel isim ve imzasının alınması gibi durumların sorun teşkil ettiğine dikkat çekilerek, “Genelgenin ruhu, dini inanç hürriyetinin gereği olarak ibadet etmeye gitmenin engellenmemesini, mesai kaybına neden olmamak ifadesi; tıpkı idari izinlerde olduğu gibi yeterli sayıda personel bulundurularak işlerin aksamamasının sağlanmasını ifade etmektedir.” şeklinde ifadeler kullanıldı. Bu doğrultuda, genelgenin uygulanması için gerekli bilgilerin verilmesi ve gereken işlemlerin yapılması önerildi.

ÖNEMLİ

Gündem

Putin-Trump Görüşmesi İçin Kremlin’den Açıklama

Kremlin Sözcüsü Peskov, Putin ve Trump'ın olası buluşması için henüz bir gelişme olmadığını, belirli bir süreye ihtiyaç duyulduğunu ifade etti.
Gündem

EGM 36 Bilişim Personeli Alımı Yapacak

Emniyet Genel Müdürlüğü, 36 bilişim personeli istihdam edecek. Başvurular 27 Ocak'ta başlayacak; sınav detayları ve şartlar duyuruldu.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.