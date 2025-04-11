Cuma ve Cumartesiye Dikkat Edin!

HAVA DURUMU VE SOĞUK HAVA ETKİSİ

Yurt genelinde hava sıcaklıkları, mevsim normalleri altında seyretmeye devam ediyor. Soğuk ve yağışlı hava, önümüzdeki günlerde de etkisini sürdürecek. Cuma ve cumartesi günleri soğuk havanın etkisini sürdürmesi bekleniyor. Pazar günü Marmara bölgesi güneşe kavuşacak, ancak soğuk ve yağmurların İç ve Doğu Anadolu’da birkaç gün daha etkisini devam ettireceği öngörülüyor.

METEOROLOJİK TAHMİNLER

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre, ülkenin genelinin parçalı ve çok bulutlu, Batı Akdeniz kıyıları ile Çanakkale dışında aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, İç Ege, Göller Yöresi, İç Anadolu’nun kuzeyi, Karadeniz’in iç kesimleri ile Ardahan, Kars, Erzurum, Ağrı, Bitlis ve Van çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi bekleniyor. Batı Karadeniz (Sinop hariç) ile Sakarya’nın doğu kesimleri, Samsun’un, Ordu’nun ve Giresun’un iç kesimlerinde yer yer kuvvetli yağışlar öngörülüyor. İç Anadolu’nun kuzeyi ile Karadeniz’in iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda çığ tehlikesi bulunuyor.

ZİRAİ DON UYARISI

Yurdumuzu etkileyen soğuk ve yağışlı hava ile birlikte iç ve kuzey kesimlerde zirai don hadisesi bekleniyor. Bu gece İç Anadolu, Karadeniz’in iç kesimleri ve Doğu Anadolu’nun kuzey ve batı kesimlerinde zirai don beklendiğinden tarımsal faaliyetlerle uğraşan vatandaşların Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından il ve ilçeler için hazırlanan sıcaklık tahminlerini dikkatle takip etmeleri ve zirai don tehlikesine karşı tedbirli olmaları gerekmektedir.

EĞİTİME ARA VERİLDİ

Ankara Valiliği, kar yağışı nedeniyle eğitime bir gün ara verildiğini duyurdu. Yapılan açıklamada, “Yapılan son meteorolojik değerlendirmelere göre; İlimizde yarın (Cuma) ilk saatlerden itibaren başlayacak kar yağışının öğle saatlerine kadar etkili olması, yer yer 15 cm’ye kadar kar örtüsü bırakması ve ayrıca kuvvetli rüzgar ve fırtına (40 ile 60 km/h) beklendiğinden, yaşanabilecek olumsuz şartlardan evlatlarımızın etkilenmemeleri ve mağdur olmamaları için Valiliğimize bağlı, özel ve kamu her derecedeki eğitim-öğretim kurumlarıyla kurslarda eğitime, İl genelinde 1 gün ara verilmiştir.” ifadeleri yer aldı. Ayrıca, 10 yaş ve altı çocuğu bulunan kadın kamu görevlileri ile hamile ve engelli kamu görevlileri idari izinli sayılacak.