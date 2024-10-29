“Cumhurbaşkanı Erdoğan, 29 Ekim Bayramı Kutladı”

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN’IN KUTLAMA KABULÜ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde kutlamaları kabul ediyor. Törende, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a tebriklerini iletiyor.

ANITKABİR’DE DÜZENLENEN TÖREN

Cumhuriyetimizin 101. yılı, ülke genelinde çeşitli etkinliklerle kutlanıyor. 101’inci yıl dönümü kutlamaları çerçevesinde ilk tören, Anıtkabir’de gerçekleştiriliyor. Tören, devlet erkanının Aslanlı Yol’da yürüyüşüyle başlıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın liderliğindeki kortejde Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi üyeleri, yüksek yargı organlarının başkanları, albay ve üst düzey askeri yetkililer, siyasi partilerin temsilcileri ve diğer devlet erkanı yer alıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, üzerinde ay yıldız bulunan çelengi Atatürk’ün mozolesine bırakmasının ardından saygı duruşunda bulunuluyor ve İstiklal Marşı okunuyor. Ardından Erdoğan ve beraberindekiler, Misak-ı Milli Kulesi’ne geçiyor.