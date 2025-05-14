Cumhurbaşkanı Erdoğan Açıklama Yaptı

ERDOĞAN’IN KONUŞMASIYLA YENİ BİR AŞAMA

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı’nda gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, terör örgütü PKK’nın fesih ve silah bırakma kararını değerlendirerek, “Terörsüz Türkiye çabalarımızda yeni bir safhaya geçmiş bulunmaktayız. Terörün, silahın, şiddetin, illegalitenin devri artık kapanmıştır.” dedi. Ayrıca, terör örgütünün Suriye ve Avrupa kollarının da fesih ve silah bırakma sürecine katılmalarının son derece önemli olduğunu belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, kayyum uygulamasının istisna olacağı mesajını da vurguladı.

BİRLİK VE DEMOKRASİ VURGUSU

Erdoğan’ın açıklamalarından dikkat çeken bölümler arasında, “Bölücü örgütün kendini fesih ve silahları teslim kararı aldığını açıklamasıyla, Terörsüz Türkiye çabalarımızda yeni bir safhaya geçmiş bulunmaktayız.” ifadesi yer aldı. Bu safhanın, birliği ve kardeşliği güçlendirecek bir demokrasi safhası olduğunu belirten Erdoğan, “Bu safha 86 milyonun arasına örülen terör duvarını kalıcı olarak ortadan kaldırma safhasıdır.” dedi.

TERÖRLE MÜCADELE YAPISI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, terör ile mücadele sürecinde aldıkları riskleri sıralayarak, “Devlet ve millet olarak terörle sınandık bedel ödedik ve nihayet bu musibetten tamamen kurtulma aşamasına geldik.” ifadelerini kullandı. Terörün, “ekonomimize darbe vurduğunu” da sıklıkla dile getirdi. Devletin bu konuda attığı adımların önemine vurgu yapan Erdoğan, güven ve huzurun sağlanması için milletin birlik ve beraberlik göstermesi gerektiğini belirtti.

YATIRIMLARA YENİ BİR DÖNEM

Yeni dönemde Türkiye’nin adını terör ile değil, “teknolojiyle, kültürle, sanatla” anmak istediklerinin altını çizen Erdoğan, “Uluslararası girişimcileri, kazan-kazan anlayışıyla, ülkemizin ekonomik bakımdan bakir bölgelerine yatırım yapmaya çağırıyorum.” dedi. Ayrıca, “Tüm madenlerimizi süratle milletimizin emrine amade kılacağız.” ifadesini kullandı. Erdoğan, turizm, kültür ve sosyal barış konularında yeni bir dönemin onları beklediğini ifade etti.

BARIŞ DİPLOMASİSİNDE TÜRKİYE’İ ÖNE ÇIKTI

Türkiye’nin bugün barış diplomasisi merkezlerinden biri haline geldiğini söyleyen Erdoğan, “Bölgesel ve küresel krizlerin çözümünde desteği, yardımı, arabuluculuğu aranan ülkelerden biri, hiç kuşkusuz, Türkiye’dir.” dedi. Öncelikli hedeflerinin barış, huzur ve demokrasi olduğunu belirterek, ABD Başkanı Trump’a Suriye’ye yönelik yaptırımları kaldıracağı için teşekkür etti.

Erdoğan, İstanbul’daki yerel yönetim sorunlarına da değindi. “Yapılan iş organize suçu aşıp ülke güvenliği sorunu oldu.” diyen Cumhurbaşkanı, yerel yönetimlerin tüm boyutlarıyla konuşulması ve yeni bir düzene kavuşması gerektiğini belirtti. Belediye yetkilerinin tanımlanması ve yeni bir belediye yönetimi statüsünün kurulması gerektiğinin altını çizdi.

KAYYUM UYGULAMASI YENİDEN GÖZDEN GEÇİRİLECEK

Cumhurbaşkanı, terör örgütünün feshi ardından kayyum uygulamasının yeniden istisna haline geleceğini belirtti. Bu mesaj, siyasetteki dönüşüm ve değişim sürecinin bir parçası olarak değerlendiriliyor.