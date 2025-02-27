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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Adaşına Rozet Taktı

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ALGIYA GİREN YENİ SİYASETÇİ

Burdur’da yaşayan 21 yaşındaki Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti’ye katılarak siyasi yaşamına ilk adımını attı. Üyelik işlemlerinin tamamlanmasının ardından genç Erdoğan, 169. Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı’na katılma imkanı buldu.

ROZET TÖRENİ VE SAMİMİ SOHBET

Toplantı sonrasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, adaşıyla buluştu. Görüşme sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan, Burdurlu gence AK Parti rozetini takarak partideki yeni yolculuğuna resmi bir başlangıç yaptı. Kısa ve samimi bir sohbet sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan, Burdurlu hemşerilerine selamlarını ulaştırdı ve genç Recep Tayyip Erdoğan’a başarılar diledi.

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